Rieupeyroux. Les scientifiques décrochent la 3e place au concours "Faites de la science"

Fanny Combettes, Justine Barbezange, Elia Bou, Rachel Froment et Elyne Lacombe ont brillamment représenté l’atelier scientifique du collège Lucie-Aubrac lors de la finale nationale du concours "Faites de la science" qui s’est déroulée dans les locaux de l’université Paris-Est Créteil. Elles ont décroché le 3e prix national de ce concours prestigieux organisé par la Conférence des doyens et directeurs des UFR scientifiques (CDUS). Quinze équipes issues des finales académiques de la France entière étaient en compétition. Le jury, majoritairement constitué de chercheurs et chercheuses, a été convaincu par la présentation du projet "Le noir, c’est clair". Il avait pour objectif d’expliquer les œuvres du peintre Pierre Soulages grâce à une approche scientifique.

Ce formidable résultat vient récompenser le travail enthousiaste et rigoureux de tous les élèves de l’atelier.

Une découverte des principaux monuments parisiens en bateau-mouche a conclu ce séjour mémorable, riche en rencontres et en découvertes.