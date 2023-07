Attaques de loups : la FDSEA de l'Aveyron réclame le déploiement de la brigade Loup

Le nombre d'attaques et de dégâts sur les troupeaux a grimpé cette année par rapport à 2022. Mais le gouvernement estime que la population de loups est en baisse en France.



La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Aveyron (FDSEA 12) crie au loup et appelle à l'aide.

"Alors que les attaques des troupeaux croissent depuis le début de l’année de 16 % par rapport à la même période de 2022 et que les dégâts sur les troupeaux ont augmenté de plus de 20 %", la FDSEA demande au préfet de l'Aveyron le déploiement de la brigade Loup sur le territoire. Et de citer de récentes attaques sur les troupeaux des agriculteurs aveyronnais, à Comps-la-Granville, Cantoin, Trémouilles, sur le Causse comtal, le Causse noir ou le Larzac. Si ces attaques interviennent majoritairement sur le sud du département, "les éleveurs ont besoin d’être entendus et soutenus, affirme le syndicat agricole. Les effets de la prédation affectent autant leur vie professionnelle que personnelle."

Moins de loups... mais pourquoi plus d'attaques ?

Et de contester les chiffres donnés ce lundi 3 juillet à Lyon par Fabienne Buccio, préfète et coordinatrice nationale du plan Loup lors de la réunion nationale du groupe Loup. Cette dernière a annoncé une population de loups en baisse, à 906 individus en 2023 contre 921 en 2022. Une "estimation approximative", selon la FNSEA, les Jeunes agriculteurs (JA), les fédérations d'éleveurs et les Chambres d’agriculture, qui ont claqué la porte de la réunion.

Ces organisations pestent contre "le désengagement de l’Etat à se doter des moyens d’effectuer un comptage réel de la population de loups", estimant que l'Office français de la biodiversité (OFB) a fourni un millier d'indices sur la présence du loup que sur l'année précédente, relève Réussir.fr, un site dédié à l’information du monde agricole et des filières agroalimentaires. Elles rappellent que la population de loups a cru de 114 % en France entre 2018 et 2022 alors que le nombre d'éleveurs ovins chutait dans le même temps de 19 %.

La brigade Loup, c'est quoi ?

Du côté de la FDSEA de l'Aveyron, cette estimation du nombre de loups donnée par la coordinatrice nationale est vécue comme une "provocation". Et réclament donc le déploiement de "la brigade d’intervention loup".

Créée en 2015 sous l'égide de l'OFB, la brigade Loup est chargée du suivi de l’espèce et du soutien aux agriculteurs victimes des attaques du prédateur. Forte de 16 personnes et basée à Gap dans les Hautes-Alpes, l'unique brigade Loup doit recevoir le renfort d'une 2e brigade cet été 2023, une annonce faite le 21 juillet 2022 dans les Pyrénées par Emmanuel Macron, lors d'une étape du tour de France. Le 26 avril dernier, le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau a annoncé que les personnes qui composeront cette nouvelle brigade Loup étaient en cours de recrutement. "Il reste à savoir où elle sera stationnée, dans le Massif Central ou les Pyrénées", a ajouté le ministre.

Cette seconde brigade Loup devrait donc logiquement voir le jour dans les jours qui viennent, quant à savoir où elle sera basée, les agriculteurs de l'Aveyron ont une petite idée à suggérer...