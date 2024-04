Aveyron : plusieurs brebis tuées et blessées, le loup à nouveau dans le viseur des éleveurs qui tirent la sonnette d’alarme

Les louvetiers doivent intervenir sur le plateau du Larzac alors même que plusieurs attaques tuant ou blessant des brebis ont été recensées dont certaines ont été catégorisées "loup non exclu".

De nouvelles attaques ont été récemment recensées dans le Sud-Aveyron dont certaines classées "loup non exclu". Elles remontent à la nuit du mardi 9 au mercredi 10 avril au Gaec de la Doline, à l’Hospitalet-du-Larzac, où une brebis a été tuée et à celle du 8 au 9 avril, au même endroit, où deux autres brebis ont également perdu la vie et trois autres ont été blessées, comme le rapporte Midi Libre.

"La brigade loup inaugurée se fait attendre"

L’Aveyron est désormais doté d’une nouvelle brigade "grands prédateurs" qui a été inaugurée en 2023 à Rodez. Il en existe deux en France. Pourtant, ce n’est pas elle qui va intervenir dans les prochains jours. "Ce sont les louvetiers qui sont en train de s’organiser", révèle Mélanie Brunet, la présidente du Cercle 12, association de protection des éleveurs. "Mais c’est assez difficile de trouver un endroit il faut attendre de tomber sur le loup."

Selon le Cercle 12, le 2 avril, "trois brebis avaient été tuées à l’Hospitalet-du-Larzac et une blessée. En mars, les mêmes éleveurs ont perdu deux béliers tués par le loup aussi. Le troupeau de l’Inrae à la Fage a été attaqué également le 1er février, tuant une agnelle et en blessant quatre autres. Le loup a d’ailleurs été vu deux fois au Viala-du-Pas-de-Jaux récemment".

"Les louvetiers ont un travail ailleurs"

"Ce sont des bénévoles", reprend celle qui est aussi agricultrice à Buzeins, commune de Sévérac-d’Aveyron. "Ils ont un travail ailleurs, certains utilisent leur propre matériel et ne le prêtent pas, ce que l’on peut comprendre… On ne veut pas du tout remettre en cause leur travail. On se demande simplement ce que fait la brigade inaugurée. Je l’appelle la brigade fantôme parce qu’on s’aperçoit qu’elle n’est pas du tout opérationnelle."

Fréquemment touchés par des attaques de troupeaux, les agriculteurs demandaient la création de cette brigade depuis 2016. Annoncée par Emmanuel Macron au mois de juillet 2022, elle avait été officialisée en 2023. Au mois de juillet, c’est celle basée dans les Alpes qui avait été missionnée sur le plateau du Larzac, sans résultat. Le loup abattu au mois d’octobre était le résultat du travail des lieutenants de louveterie.

D’après l’association, qui vient en aide aux paysans victimes d’agression envers leurs troupeaux, les attaques sont plus fréquentes depuis le début de l’année. "En 2023, les attaques sur le Larzac aveyronnais avaient commencé le 29 juin et jusqu’au mois de décembre", faisant au total 266 victimes parmi les animaux d’élevage.

Contactées, ni la préfecture, ni la Direction départementale des territoires (DDT), n’ont répondu à nos sollicitations, indique encore nos confrères.