Aveyron : "Elle avait une vingtaine de crocs", des brebis et un bouc attaqués et blessés par des chiens

Vendredi 9 février matin, deux chiens ont attaqué plusieurs moutons sur les hauteurs de Decazeville.

"Elles ont encore peur." Sur les hauteurs de Decazeville, route de Bonissard, quatre brebis et deux boucs, des moutons d’Ouessant souvent plébiscités pour l’écopâturage, ont encore des séquelles de l’attaque de deux chiens survenue vendredi 9 février, vers 8 h 15.

"Le vétérinaire l'a opérée sur place"

Clémentine, l'une des bêtes née cette année, a encore du mal à se nourrir et ne se tient pas droit. "Ils l’ont attaquée à deux, au cou. Elle avait une vingtaine de crocs. Le vétérinaire l’a opérée sur place, il fallait faire des points de suture", témoigne la propriétaire, prévenue par son voisin au petit matin. "Il m’a appelé et il m’a dit que des chiens attaquaient mes moutons. Je suis venu de suite." Sur place, un agent municipal d’astreinte de la mairie et la police nationale ont constaté l’attaque.

"On ne sait pas encore si elle va survivre"

Même si elle est remise sur patte, l’animal n’est pas encore sorti d’affaires. "On ne sait pas encore si elle va survivre. Je lui fais deux piqûres tous les jours contre les infections." Parmi ses congénères, certains ont le poil arraché. "Ce qui les a sauvés, c’est qu’ils ne sont pas encore tondus. Si ça avait été en juin, ils les auraient tués", témoigne la propriétaire qui a porté plainte dès le vendredi après-midi au commissariat. "Le près est très bien fermé, mais ils sont passés quand même. Ça fait quatre ans que je les ai et il ne s’était jamais rien passé."

Une plainte déposée

En contrebas, un bouc d’un habitant a aussi été visé par les deux animaux errants. "Ils ont tenté d’attaquer un bouc qui les a fait fuir. Ils se sont alors rabattus sur les autres brebis", explique Christophe Zarate, policier municipal qui s’est également rendu sur place. "Un agent de la mairie est rapidement intervenu. Il a suivi les chiens jusqu’à leur domicile ce qui a permis d’identifier les propriétaires, plus d’un kilomètre plus loin", indique l’agent, qui précise que les deux canidés ne sont pas catégorisés. "Les propriétaires avaient déjà été verbalisés pour divagation. Il y a eu des rappels à l’ordre mais ça n’a pas suffi."

Un arrêté municipal

Le tribunal va maintenant statuer sur la recevabilité de la plainte et les suites à donner à la procédure. "Ils risquent le pénal, avec sûrement une amende, et le civil, avec les dommages et intérêts du préjudice subi", développe Christophe Zarate, qui rappelle qu’à Decazeville, un arrêté municipal complète le Code civil. Il oblige, entre autres, à la tenue en laisse des chiens dans les espaces publics, leur identification, le ramassage des déjections canines et sanctionne les aboiements intempestifs. Il avait été mis en place par le maire en 2019, suite à plusieurs morsures graves survenues dans le Bassin decazevillois.