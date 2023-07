Face aux bouchons estivaux et au chassé-croisé des vacances, les routes sont surchargées. Même celles des petites communes du Larzac en font les frais. Comme des grandes.





Ce samedi 29 juillet dans la matinée, dans une journée de chassé-croisé de vacances que Bison Futé annonçait rouge sur l'ensemble de la France dans le sens des départs) l'autoroute A75 s'est retrouvée quelque peu surchargée à hauteur de l'échange 47 (Millau, Nant, La Cavalerie, Saint-Affrique, Roquefort.. etc;) dans le sens Béziers - Clermont-Ferrand, ce qui a suscité des envies de déviation chez plusieurs automobilistes.

Ils étaient semble-t-il trop nombreux à avoir eu la même idée en même temps puisque de nouveaux bouchons se sont formés sur les routes. Comme sur cette photo, dans le village de L'Hospitalet-du-Larzac, où il a fallu demeurer aussi patient que sur l'autoroute. Toujours "à à à la queue-leu-leu", mais avec une vue plus agréable...

Et in fine, peut-être auront-ils eu raison de prendre en quelque sorte la "route buissonnière", puisqu'à midi, 74 km de bouchons étaient relevés sur l'A75 entre Millau et l'Hérault, et que dans l'après-midi, les véhicules étaient toujours à l'arrêt sur cette partie de l'autoroute, au niveau de la sortie de Ceyras (Hérault) comme au Caylar (pour mettre un touche campagne sur l'infrastructure, une automobiliste internaute signalait un "camion qui a perdu son foin"), mais aussi une circulation très chargée dans le Puy-de-Dôme au niveau de la commune de Coudes, où un accident a été signalé.

Ceux qui ont choisi l'option "petites routes" sur celles de l'Aveyron, de l'Hérault ou du Cantal auront-ils pu prendre un bol de nature, voire même pique-niquer au bord d'une rivière, avant d'aller s'entasser les uns sur les autres sur les plages de Méditerranée...