Trafic : dernier week-end de juillet chargé selon Bison Futé, voici les axes où la circulation sera dense

Dernier week-end de juillet 2023 ! Bison Futé annonce un trafic chargé sur plusieurs axes du pays, dès ce vendredi 28. Voici les prévisions.

Le dernier week-end de juillet 2023 s'annonce chargé sur les routes de France. Bison Fûté, qui annonce une circulation "très difficile samedi 29", prévient : le trafic sera "déjà très dense dans la journée du vendredi 28". Voici les axes qui risquent d'être chargés.

Vendredi 28 juillet

Pour ce dernier vendredi du mois, le pays est en rouge et orange dans le sens des départs, et orange dans le sens des retours. "La circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10", prévient Bison Futé, qui déclare également que "la circulation restera dense dans le sens des départs toute la nuit."

Circulation déjà dense en France, vendredi 28 juillet 2023. Bison Futé - Capture d'écran

Dans le sens des départs, voici ce qui est recommandé :

quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h ;

évitez l’autoroute A31 entre Nancy et Luxembourg entre 12h et 14h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h ;

évitez l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 16h et 22h ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 21h ;

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 9h et 23h.

Et dans le sens des retours :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers entre 19h et 21h ;

évitez l’autoroute A63 entre l’Espagne et Bayonne entre 9h et 14h ;

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 13h et 19h ;

évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 16h et 18h ;

l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 13h à 20h.

Samedi 29 juillet

Pour la journée de samedi, c'est du rouge dans le sens des départs, et de l'orange et du vert pour les retours. "La circulation restera très dense pendant la nuit sur les autoroutes de transit Nord-Sud", prévient Bison Futé, qui ajoute que "quelques retours seront enregistrés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée (essentiellement sur l’autoroute A10) qui pourront engendrer quelques difficultés de circulation ponctuelles".

Un samedi rouge dans toute la France, dans le sens des départs. Bison Futé - Capture d'écran

Dans le sens des départs, voici les recommandations :

quittez ou traversez l’Île-de-France après 12h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h ;

évitez l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h ;

évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h ;

évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 11h et 18h ;

évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive entre 12h et 17h ;

l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 6h à 21h.

Et dans le sens des retours :

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ;

évitez la nationale N165 entre Quimper et Nantes entre 9h et 15h ;

évitez l’autoroute A11 entre Nantes et le Mans entre 10h et 16h ;

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 18h ;

évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Narbonne entre 12h et 14h ;

l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 16h à 20h.

Pour la journée de dimanche, l'Hexagone vire au vert, dans le sens des départs comme celui des retours.