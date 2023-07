Le troupeau de brebis de Cyril Fouet, éleveur à Palmas-d'Aveyron, a été victime dimanche 2 juillet en fin d'après-midi d'une attaque d'une cinquantaine de vautours.

Attaque ou interaction quel que soit le terme, six brebis ont été tuées dimanche 2 juillet aux alentours de 17h sur la parcelle de Cyril Fouet, éleveur depuis dix ans à Palmas-d'Aveyron. "De temps en temps, il y a eu des attaques de vautours, je ne disais rien car une bête était affaiblie. Mais là, ce sont six brebis qui ont été tuées. C'est du jamais vu. Je m'en moque d'être indemnisé, je veux que cela n'arrive plus", déclare Cyril Fouet, au lendemain du drame.

Un drame impressionnant à en juger par les personnes présentes qui ont tenté de faire fuir les vautours, en s'approchant en direction des vautours avec un tracteur. En vain. "Ils ont volé et tournoyé pour fatiguer les brebis puis les piquer", raconte l'éleveur. Sa voisine, Vanessa Sandoval, organisatrice de la route rando découverte, a aussi eu très peur pour ses chevaux. "J'étais sur ma terrasse quand j'ai vu mes chevaux s'affoler et montrer des signes d'angoisse. Puis, nous avons vu une cinquantaine de vautours, c'était très impressionnant, certains vautours étaient plus gros que nous."

L'Office français de la biodiversité était ce lundi 3 juillet au matin pour constater l'incident. En attendant, Cyril Fouet assure "être persuadé que son troupeau a été attaqué" et confie son désarroi sur la situation. "On ne peut même pas faire de tirs d'effarouchement. On n'est pas soutenu."