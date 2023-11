Palmas-d'Aveyron : la commune nouvelle se dirige vers de nouvelles élections municipales

Suite à la démission de Catherine Sannié-Carrière, maire de Palmas d'Aveyron, acceptée par le préfet, de nouvelles élections municipales devraient être organisées.

"Je souhaite vraiment que nous ayons ensemble un dialogue constructif", déclarait Catherine Sannié-Carrière, alors maire de Palmas-d'Aveyron à l'été 2021. Ces propos faisaient suite à la décision du tribunal administratif de Toulouse d'entériner la démission des quatre élus de l'opposition pour non-participation en qualité d'assesseurs lors des scrutins de 20 et 27 juin relatifs aux élections départementales et régionales.

Depuis, la sérénité n'est hélas jamais revenue au sein de la commune nouvelle qui regroupe Coussergues, Palmas et Cruéjouls. Au point que l'édile Catherine Sannié-Carrière ait finalement adressé sa démission au préfet que ce dernier a accepté le 8 novembre dernier. "J'ai aimé ma fonction mais on ne peut pas travailler dans ses conditions. Il y a un problème de la part des élus de connaissance de la gestion communale et communautaire. C'est dommage." Et d'énoncer, selon elle, l'origine des maux : "La façon dont c'est fait la commune nouvelle."

Un conseil municipal s'est tenu mardi 14 novembre dernier qui a abouti à l'élection de Marie-Noëlle Domergue en tant que maire. Mais avec trois élus démissionnaires ainsi que les quatre élus de l'opposition aussi démissionnaires, la préfecture devrait procéder à la tenue de nouvelles élections municipales.