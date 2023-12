Élections partielles en Aveyron : les électeurs de trois communes bientôt appelés aux urnes

Aubin et Palmas d'Aveyron sont des communes comprenant plus de 1 000 habitants. Ainsi, "les électeurs sont appelés à élire les conseillers municipaux et les conseillers communautaires au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation qui doit respecter une alternance stricte entre hommes et femmes".

En revanche, le seuil n'est pas atteint à Campouriez. Au 1er tour, les sièges seront attribués aux candidats qui auront obtenu :

• la majorité absolue des suffrages exprimés

• un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

"Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de votants, l’élection est acquise au plus âgé", précise le préfet.