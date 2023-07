Football : Waniss Taïbi s'engage avec Rodez pour deux saisons en provenance d'Angers

Un important renfort, alors que Rodez vient de perdre son emblématique capitaine Rémy Boissier, lui aussi milieu de terrain.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel : Waniss Taïbi est Ruthénois. Le jeune milieu offensif de 21 ans, qui portera le numéro 10 la saison prochaine sur sa tunique sang et or, s'est officiellement engagé ce mardi pour une durée de deux ans sur le Piton. Il s'agit là de la troisième recrue estivale du Raf, après le gardien numéro 3, Enzo Crombez, et le latéral droit, Ahmad Ngouyamsa.

\u270d\ufe0f Mercato : En provenance d'@AngersSCO, Waniss Taïbi ?'?????? ?? ??? jusqu'en 2025 \ud83d\udc8a



Jeune milieu offensif, à l'aise avec les deux pieds, Waniss dispose de 20 matches de @Ligue1UberEats \ud83d\udcaa



Plus d'informations sur son arrivée \ud83d\udc47 https://t.co/ltMrhQB3pZ — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) July 4, 2023

Avant de rejoindre l'Aveyron et son club phare, le joueur né en 2002 évoluait à Angers, avec qui il s'est d'abord développé dans les catégories jeunes et en Youth League notamment (Ligue des champions pour les jeunes joueurs U19), avant d'intégrer l'effectif Ligue 1. La saison dernière, Taïbi a pris part à 11 matches de championnat, dont un en tant que titulaire.

Doté d'une bonne endurance, le natif de Limoges a enregistré la meilleure performance angevine au test de VMA de reprise la semaine passée.