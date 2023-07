Villefranche-de-Rouergue. La semaine des Haut-parleurs

Aujourd’hui, Julie est aux fourneaux. Au menu du marché : cake aux courgettes et cumin, caviar d’aubergine, rillettes de thon et tomates à l’ail rôties au four accompagnées d’une belle salade verte. Dessert : fondant au chocolat.

Exposition de deux artistes

Vendredi, à partir de midi, tartines de saison et crudités. Samedi à 11 heures, aide informatique bénévole (utilisation de l’ordi, bricolage matériel, navigation internet, installation logiciel libre et Linux…). Contact : jimvry@gmail.com

À midi, galettes bretonnes.

Sara Paget est fascinée par le pouvoir de créer et recréer à l‘infini, une histoire, un univers. Le travail qu’elle présente est en quelque sorte le mariage de toutes ces expérimentations. On retrouve certains thèmes récurrents dans ses compositions, comme le poisson, l’arbre, le cosmos. Magali Thomas a renoué avec l’origine de sa passion : le dessin et l’illustration. Ainsi sont nées les œuvres présentées dans cette exposition. Les techniques sont mixtes : aquarelle, encre de Chine crayons, pastels. À voir jusqu’à ce samedi 8 juillet.