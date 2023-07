Onet-le-Château. L’occasion pour promouvoir le vélo au féminin

L’Union cycliste rouergate, club de vélo castonétois depuis 1980, se réjouit de posséder parmi ses 60 licenciés, un groupe de 12 féminines.

La promotion du cyclisme féminin est en effet une volonté du club, d’ailleurs les sorties sont communes (femmes et hommes), ils partent ensemble et rentrent ensemble. Au cours des sorties, elles apprécient de pédaler en groupe, sans esprit de compétition, en sécurité et communiquent leur bonne humeur à l’ensemble du groupe pour le bonheur de tous. Oui, les féminines sont les bienvenues dans ce club.

Dans le cadre du passage du Tour de France féminin avec une arrivée à Rodez le 26 juillet et un départ d’Onet-le-Château le 27 juillet, l’UCR souhaite profiter de cet évènement sportif pour promouvoir de façon plus concrète le cyclisme féminin. Sous l’égide de la mairie d’Onet-le-Château, des initiatives sont prévues, avec la participation des clubs de vélo de la commune.

Tout d’abord ce dimanche matin 9 juillet, deux parcours de 35 km et 62 km sur les grandes largeurs de la commune seront proposés. Ces circuits sous forme de randonnées accompagnées, sans difficultés majeures, seront ouverts à tous, hommes et femmes, licenciés et non licenciés.

Le 27 juillet, jour de l’étape Onet-le-Château-Albi, le départ fictif des cyclistes professionnelles sera suivi jusqu’au départ réel, par les féminines des clubs et de toutes licenciées ou non qui souhaiteront s’y joindre. Après le départ réel des professionnelles, une boucle depuis La Primaube permettra de revenir au départ. L’UCR lance donc un appel à toutes les féminines amoureuses du vélo, à venir partager le plaisir de pédaler ensemble, à l’occasion de ces deux journées de randonnées qui leur sont particulièrement consacrées.

Coordonnées du club :

Fabre Danielle : daniele.fabre12@gmail.com ou 06 07 67 43 89, Soulié Jean-Claude : soulie.gic@orange.fr ou 06 86 35 67 21, Arnal Yves :

yn.arnal@orange.fr ou 06 23 42 88 55.