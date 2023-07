Milliardaires : quelles sont les dix plus grandes fortunes françaises en 2023 ?

Comme chaque année le magazine économique Challenge publie son palmarès des 500 plus grosses fortunes de France. Voici le Top 10 de la 28e édition.

Plus de riches, toujours plus riches. Ainsi pourrait être résumé l'analyse de la 28e édition du palmarès des 500 fortunes de France établi par Challenges disponible en kiosque le jeudi 6 juillet 2023 et relayé par nos confrères de La Dépêche du Midi

La rédaction du magazine économique souligne ainsi que "l'édition 2023 compte désormais 141 milliardaires, contre 55 il y a dix ans" et que "la fortune totale des 500" les plus riches " soit "1 170 milliards d'euros", "représente 45 % du PIB" (*).

Le top 10 des fortunes de France en 2023

1 - Bernard Arnault et sa famille (LVMH - luxe, distribution et vins) : 203 milliards d'euros

2 - Famille Hermès (Hermès International - luxe) : 137,8 milliards

3 - Alain et Gérard Wertheimer et leur famille (Chanel - luxe) : 100 milliards

4 - Françoise Bettencourt Meyers et sa famille (L'Oréal - cosmétiques) : 77,2 milliards

5 - Rodolphe Saadé et sa famille (CMA CGM - transports) : 39 milliards

6 - Laurent, Marie-Hélène, Thierry Dassault et leur famille (Groupe Dassault - industrie, numérique, vins et médias) : 32 milliards

7 - François Pinault et sa famille (Kreing - luxe, vin, services) : 31,2 milliards

8 - Gérard Mulliez et sa famille (Groupe Mulliez - distribution) : 20 milliards

9 - Pierre Castel et sa famille (Castel Frères - vins et bières) : 14 milliards

10 - Emmanuel Besnier et sa famille (Lactalis - agroalimentaire) : 13,5 milliards

(*) Le produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la "production de richesse" annuelle effectuée par les agents économiques (ménages, entreprises, administrations publiques) résidant à l'intérieur d'un territoire.