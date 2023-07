Naucelle. Restauration : le "Birdie", un nouveau concept à déguster

Le "Birdie" a ouvert ses portes. Une équipe de quatre personnes Alexandre, Hervé, Isabelle et Sylvie pour un nouveau concept et des projets.

Déjà, on peut s’apercevoir que l’agencement du bar est agréable. Il est ouvert de 9 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30, avec la possibilité de déguster pour l’instant du tartare de bœuf, croque-monsieur et salade César.

Les "pizzas" sont toujours d’actualité mais seulement à emporter 7/7 jours à partir de 19 h et jusqu’au 3 septembre. La petite salle, baptisée "l’Alabrena" accueillera vers la mi-juillet une crêperie. La grande salle, avec sa vue sur le parc et la gare SCNF, sera dédiée aux menus ouvriers au mois de septembre. Le bar sera équipé d’écrans pour retransmettre tous les évènements sportifs, avec possibilité de plateau de charcuterie et de fromage. Des concerts sont prévus dans le patio à raison d’une fois par mois. L’accueil de groupe est possible, en réservant huit jours à l’avance (à partir de 25 €).

Un seul numéro le 05 65 72 09 20, pour rejoindre l’équipe du "Birdie" et apprécier le renouveau.