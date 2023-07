Un premier festival qui va faire swinguer Villefranche-de-Rouergue

Plusieurs associations locales organisent ce samedi 8 juillet ce premier festival de jazz, avec un programme riche et coloré.



C’est une première à Villefranche. Après le festival en Bastide, les marchés gourmands ou encore Les Nuits musicales, c’est un nouveau festival qui vient dynamiser l’été. Les trois associations bien connues localement, l’AJAR, le comité des fêtes et les Espaces Culturels, ont mutualisé leurs forces pour monter cet événement. « L’idée est de faire une journée festive et dansante, en s’ouvrant aux musiciens locaux », détaillent les organisateurs.

La journée de fête de samedi se répartit sur deux sites, au niveau de la place Notre-Dame pour un après-midi de concerts gratuits, et une soirée payante au château de Graves, avec une piste de danse et des gradins.

Le programme place Notre-Dame (scène gratuite avec des chaises pour s’asseoir) :

- Les Squatteurs du Blues, de 15 heures à 16 heures. Création musicale de 13 musiciens, qui réunit les patients et soignants de la réhabilitation psycho-sociale et du handicap de Rodez.

- Baiser Volé, de 16 h 30 à 18 heures. Daniel Alogues et Guy Messinèse, un duo musical local. Cocktail de musique latino, chanson française, jazz, blues et musique de films.

Le programme au château de Graves (soirée payante avec des groupes professionnels) : Hot swing Sextet, à 20 h 30. Groupe de six musiciens originaire d’Aquitaine de jazz swing des années 30, entre Paris et Harlem.

- Ida y Vuelta, à 22 h 30. Orchestre de huit musiciens de Salsa Roots qui vont raviver l’esprit mythique de la salsa new-yorkaise et portoricaine des années 70.

- L’after avec DJ Policia qui va clôturer la soirée avec sa musique latino (salsa/kizomba/bachata).

Sur place, une piste de danse, une buvette et une restauration rapide. Repli à la salle des fêtes de Treize Pierre en cas de mauvais temps.

Tarif plein à 15 €, tarif réduit 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, PMR) et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation à l’Office de Tourisme ou au 05 36 16 20 00. Billetterie sur place.