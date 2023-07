Rignac. Voyage de fin d’année à l’école Jacques-Perrin

"Embarquement immédiat, attachez vos ceintures". Chaque année, pour la fête de fin d’année scolaire, l’équipe pédagogique de l’école Jacques-Perrin doit trouver un thème. Et après le bel hommage rendu à Jacques Perrin l’an dernier, quoi de mieux que de faire ‘’Le tour du monde en 80 jours’’ ? Peut-être avec l’espoir d’aller le retrouver en voyageant sur tous les continents ? Dans la salle des fêtes comble, le public ne s’y est pas trompé : il a répondu en masse pour accompagner les enfants dans ce voyage et apprécier le travail de l’équipe pédagogique. Enseignants et élèves vont pouvoir profiter des deux mois de vacances qui arrivent.