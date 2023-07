Aveyron : le pont de Najac enfin restauré dans le respect de son patrimoine, après des travaux bâclés

Après l’indignation face à la rénovation d’une partie du pont de Saint-Blaise, en mai dernier, une nouvelle entreprise est intervenue sur la structure, pour restaurer ce monument historique en respectant le style de l’époque. Les travaux se sont terminés hier.

"Ça ressemble enfin à quelque chose. Heureusement qu’ils ont fait de nouveaux travaux pour ne pas laisser ce morceau de mur moche. Sur un vieux pont historique, ça faisait tache", s’exclame Pierre, habitant de Najac.

Plusieurs semaines après une rénovation bâclée à grands coups de ciment, le pont historique de Najac fait peau neuve. Hier, au bout de deux semaines de travaux, il a repris son aspect d’antan qui a valu à ce bâti du XIIIe d’être classé monument historique au patrimoine depuis 1987.

L’armée défonce le parapet

Malgré ce titre qui lui assure une protection des services publics, le pont Saint-Blaise en a bavé ces derniers mois. En septembre 2022, l’armée française organise de grandes manœuvres dans la région pour l’opération Manticore. Lors de ce déploiement, un blindé du 1er régiment de hussards s’égare et se retrouve perdu aux portes de Najac.

Il s’engage alors sur le vieux pont pour rejoindre son régiment. Mauvais calcul. Le conducteur a surestimé la largeur de la route. Celle-ci rétrécit au milieu de l’édifice. Le blindé arrache une partie du parapet. Le Département se saisit alors du dossier pour rénover le monument. Ce n’est pas la première fois qu’il y a un accrochage et il a déjà été restauré à plusieurs reprises. Sauf que cette fois-ci, rien ne se passe comme prévu.

Des premiers travaux grossiers

Une entreprise intervient pour faire des travaux, initialement prévus sur deux semaines, du 9 jusqu’au 26 mai. Mais le professionnel finit son chantier en un rien de temps, dix jours avant l’échéance. Très vite, les habitants comprennent pourquoi s’est allé aussi vite.

La portion du pont accidentée a été remplacée par un mur en parapet blanc, qui détonne avec l’aspect historique du monument. C’est l’indignation et la marie monte au créneau. Le Département réagit vite en organisant une réunion avec les architectes des Batiments de France. La décision est prise, sans hésitation, de refaire des travaux, avec une nouvelle entreprise. Cette fois-ci, le mot d’ordre est clair : "Le bâti doit être respecté dans le style de son patrimoine", avait commenté André At, vice-président au Département et président de la commission des routes.

Ces travaux ont débuté le 23 juin et se sont terminés hier. Le pont a retrouvé son charme historique et la route devrait rouvrir ce week-end. André At met toutefois en garde les usagers de la route : "Certains s’engagent avec des gabarits trop gros. Il y a des panneaux à chaque entrée. Pour économiser trois minutes, ça peut coûter très cher".