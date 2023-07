Aveyron : L'échappée se fait belle et verte ce dimanche 9 juillet sur l'Aubrac

Les Amis du parc naturel régional de l’Aubrac donnent rendez-vous ce dimanche 9 juillet entre 10 h et 17 h pour profiter de la sérénité du plateau sans moteur avec des animations en chemin, entre Lacalm et Cantoin. Et c'est gratuit !

Ralentir le temps, un luxe que propose l’association des Amis du parc naturel régional de l’Aubrac à travers "L’échappée Verte" ce dimanche 9 juillet, entre 10 h et 17 h. Dans ce créneau horaire, la mobilité se la coule douce et en silence. À pied, à vélo, à cheval ou en trottinette, de Lacalm avec son bois de Guirande, à Cantoin, il sera possible de profiter de la beauté de l’Aubrac en toute sérénité sans moteur.En effet, les routes seront coupées pour respirer et naviguer en toute sécurité. Le concept est simple : partager une belle journée en famille, entre amis ou entre membres d’un même club sportif, en déambulant en sur une route interdite à la circulation. Seuls les moteurs électriques des vélos, trottinettes et autres accessoires de mobilité douce sont autorisés. Vous pouvez par conséquent venir à cheval, en rollers ou même à pied ! "C’est, pour chacune et chacun, la joie de partager de jolis moments d’harmonie au cœur d’un territoire préservé, mais aussi de profiter pleinement des étapes dédiées au goût, aux arts, à la culture et à la douceur de vivre", se plaît à dire Michel Rouquette, président des Amis du parc naturel régional de l’Aubrac.

Fête à Cantoin et hommage à André Raynal

Quel que soit le moyen utilisé pour s’oxygéner, il sera possible des animations proposées en chemin comme le musée de la cabrette à Vines, commune de Cantoin, pour un hommage à son fondateur, André Raynal. L’occasion de découvrir une collection de cornemuses unique au monde. Le comité des fêtes de Cantoin propose un repas au bord du lac car Cantoin sera en fête grâce notamment à Cécile Rémond qui effectuera une démonstration de tonte de ses chèvres angora dans sa ferme au doux mohair d’Aubrac. Et pour pérégriner au gré de haltes quasi improvisées, des producteurs locaux seront installés. Bref, c’est l’invitation à un voyage à la fois intérieur par le silence du plateau et extérieur en profitant des paysages de l’Aubrac avec un patrimoine qui se révèle de burons en burons. C’est enfin l’authenticité retrouvée grâce aux activités de pleine nature dans des sites adaptés pour un tourisme de proximité, respectueux de la nature.