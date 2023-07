Mort de Nahel et émeutes en France : comment la France tente de tourner la page des violences

Le gouvernement a fait plusieurs annonces ce mercredi 5 juillet 2023 après la vague d’émeutes en France.

Une centaine de partis, syndicats et organisations, dont LFI et la CGT, appellent à "des marches citoyennes" ce samedi 8 juillet pour exprimer "deuil et colère" et pointer les politiques jugées "discriminatoires" contre les quartiers populaires, après la mort de Nahel qui a provoqué une vague d’émeutes dans plus de 500 communes en France.

Des mesures pour les commerçants

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a jugé mercredi la situation "calme mais à surveiller". L’heure est désormais aux questions et à la reconstruction. Des mesures pour les commerçants Invitée ce mercredi sur France 2, la ministre déléguée aux PME et au Commerce, Olivia Grégoire, a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir les commerçants victimes des émeutes.

"Nous allons permettre aux commerçants qui le souhaitent d’ouvrir ce dimanche", a-t-elle précisé. Par ailleurs, "nous allons prolonger d’une semaine les soldes jusqu’au 1er août".

Olivia Grégoire a, par ailleurs, infirmé mercredi le chiffre d’un milliard d’euros de dégâts évoqué par le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, estimant "qu’on sera certainement sur quelques centaines de millions".

La reconstruction simplifiée

La Première ministre, Elisabeth Borne, a pris dans la nuit de mardi à mercredi une circulaire pour "simplifier" la reconstruction de "tout ce qui a été détruit, sans délai", a annoncé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

Emmanuel Macron a également annoncé, mardi, un projet de “loi d’urgence” pour "écraser tous les délais", de reconstruction. La sénatrice Sophie Primas (LR), a également déposé, lundi, une proposition de loi en ce sens.

Le soir, reprise des transports

Signe de retour à la normale, la circulation des bus et tramways reprend sans restrictions en France.

"Ce soir la circulation des bus et tramways pourra reprendre normalement partout en France", a annoncé mercredi Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. "Des dérogations localisées pourront s’appliquer en fonction de la situation"

Les réseaux sociaux ciblés

Le gouvernement pourrait envisager de "suspendre des fonctionnalités" sur les réseaux sociaux, notamment de géolocalisation, en cas de nouvelles émeutes mais n’a pas l’intention de procéder à un "black-out généralisé", a assuré mercredi Olivier Véran.

Les leçons tirées par Darmanin

Auditionné mercredi devant la commission des lois du Sénat, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a expliqué que "60 %" des émeutiers étaient "inconnus de la police", avec "17-18 ans de moyenne d’âge" et "beaucoup de Kevin et Mathéo".

Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a annoncé, lui, avoir "rédigé un flyer" à destination "des parents" pour expliquer "en termes simples", à ceux qui les "auraient oubliées", leurs obligations.

Gérald Darmanin a appelé la police à "se réformer", tout en refusant qu’elle soit "un bouc émissaire". Le député Renaissance Sacha Houlié va proposer une mission d’évaluation sur le refus d’obtempérer et la loi de 2017. Alors que l’enquête se poursuit autour de la mort d’un homme de 27 ans à Marseille, après un probable tir de flash-ball, l’IGPN et l’IGGN ont été saisies jusqu’ici de 10 enquêtes.