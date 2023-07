Brevet 2023 : c'est le grand jour pour les élèves aveyronnais, voici où et quand tombent les résultats

72 heures après les résultats du baccalauréat, c'est au tour des collégiens aveyronnais de savoir s'ils ont obtenu leur diplôme, celui du brevet, ce vendredi 7 juillet 2023.

Tous les regards étaient braqués vers les lycées, mardi 4 juillet 2023, pour les résultats du baccalauréat. Depuis mercredi, c'est au tour des collèges de voir la tension grimper, puisque le verdict du brevet tombe petit à petit. Dans de nombreux secteurs, en France, c'est ce vendredi 7 juillet que la sentence tombe.

Pour Toulouse, c'est le grand jour

Si les académies de Lille, Nancy-Limoges ou encore Créteil et Paris ont dévoilé les résultats dès mercredi 5 et jeudi 6 juillet, pour les élèves de l'académie de Toulouse, il faut encore s'armer de patience. Pour rappel, elle couvre l'ancienne région Midi-Pyrénées : les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et donc l'Aveyron.

Où et quand les consulter ?

Les résultats seront publiés ce vendredi 7 juillet, à 11 heures du matin. Il sera possible de les consulter sur ce lien. Par ailleurs, pour le reste de la région Occitanie, qui est donc chapeauté par l'académie de Montpellier, les résultats tomberont à 10 heures.

867 182 candidats

Pour cette année 2023, ce sont 867 182 élèves de 3e qui ont fait parler l'encre afin de décrocher le diplôme du brevet.