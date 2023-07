Saint-Amans-des-Cots. Le village en musique et en fête

Attachée au partage de la musique par un plus grand nombre, l’association la Boîte à Musique a ouvert sa scène aux talents venus enflammer nos cœurs et nos oreilles. Lors de la soirée animée par Olivier Goulet, pédagogue et artiste musicien, les habitants de la Viadène ont ressorti leurs plus belles voix sous un beau soleil d’été. La scène ouverte a donné lieu à des moments de musiques uniques et sensibles. Les instrumentistes, solistes ou duos sont montés sur scène pour le plus grand plaisir du public. Un moment de partage intergénérationnel et ouvert à la diversité des cultures musicales. Les choristes de la maison Saint-Jean ont retrouvé les collégiens portés par une plume Hip-Hop. Les enfants de l’école primaire ont retrouvé les choristes des Voix de la Viadène. Les mélodies de Barbara Pravi ont résonné au milieu des "punchlines" des rappeuses et rappeurs ! Les conversations allaient bon train et chacun de s’exclamer devant tous ces talents révélés. Scènes ouvertes, concerts, fête de la musique : rendez-vous est donné tout au long de l’année prochaine. Toutes les occasions sont bonnes pour fêter la musique. C’est avec ce style d’événement ouvert au plus grand nombre que la musique produit du lien.