Première vague de chaleur de l'été : 15 départements en vigilance canicule ce samedi, 31 restent en vigilance orages

Météo France confirme que la première vague de chaleur de l'été arrive ce week-end.

La soirée de vendredi 7 juillet 2023 s'annonce très orageuse sur une grande partie du pays, alors que 66 départements ont été placés jaune aux orages et 10 départements du sud-ouest sont en vigilance orange (Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde et Dordogne).

A lire aussi : CARTE. Orages, grêle, vent : la vigilance orange gagne du terrain, 10 départements concernés ce vendredi

?\u26c8\ufe0f 10 départements sont placés en #VigilanceOrange pour risque d'#orages.



\ud83d\udc49 De violents orages, accompagnés de grêle et de très fortes rafales de vent vont concerner le sud-ouest du pays en fin d'après-midi et soirée.



\ud83d\udcf2 Suivez l’évolution sur https://t.co/l9FJGPgqdu pic.twitter.com/DzKpCAPDCQ — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) July 7, 2023

Les orages devraient se concentrer sur le nord-ouest du pays pour samedi 8 juillet, 31 départements sont prévus en vigilance jaune. Mais après les perturbations, ce sont les fortes chaleurs qui s'installent en France.

31 départements restent en vigilance orages ce samedi. Capture - Météo France

Jusqu'à 37-38°C ce week-end

Météo France confirme l'arrivée du premier épisode de forte chaleur de cet été. Toute la journée de samedi, 15 départements sont placés en vigilance canicule dans l'est du pays : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Côte-d'Or, Jura, Saône-et-Loire, Ain, Rhône, Isère, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes, Corse du Sud et Haute-Corse.

"Les maximales pourraient atteindre 35 à 36 °C dans la vallée du Rhône et l’intérieur de la Provence, avec des pointes à 37 °C. Ailleurs, sur la moitié est, et la Corse, elles seront généralement comprises entre 32 et 35 °C".

La vigilance canicule va toucher 15 départements ce samedi. Capture - Météo France

La chaleur pourrait encore "monter d'un cran" dimanche 9 juillet, notamment dans l'est du pays où il fait déjà très chaud. "Dans la vallée de Rhône et l’intérieur de la Provence, on pourra atteindre par endroits 37 à 38 °C".