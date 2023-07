CARTE. Orages, grêle, vent : la vigilance orange gagne du terrain, 10 départements concernés ce vendredi

La vigilance orange mise en place par Météo France face aux orages concernait, au départ, six départements, vendredi 7 juillet 2023.

Il y a 24 heures, ce n'était qu'une vigilance jaune orages à laquelle la France devait faire face. Mais depuis, la couleur a viré à l'orange. Et le nombre de départements concernés continue d'augmenter, ce vendredi 7 juillet 2023.

Vigilance orange dans 10 départements

Selon Météo France, ce sont 10 départements qui sont placés en vigilance orange. Dans son premier bulletin du 7 juillet, seuls six territoires avaient été cités. Mais l'alerte gagne du terrain, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, où sont concentrés les territoires mentionnés. Voici quand la vigilance orange sera active :

Landes : de 16 heures à 20 heures

: de 16 heures à 20 heures Pyrénées-Atlantiques : de 16 heures à 20 heures

: de 16 heures à 20 heures Gironde : de 18 heures à 22 heures

: de 18 heures à 22 heures Hautes-Pyrénées : de 18 heures à 22 heures

: de 18 heures à 22 heures Gers : de 18 heures à 22 heures

: de 18 heures à 22 heures Haute-Garonne : de 18 heures à 22 heures

: de 18 heures à 22 heures Tarn-et-Garonne : de 18 heures à 22 heures

: de 18 heures à 22 heures Lot-et-Garonne : de 18 heures à 22 heures

: de 18 heures à 22 heures Tarn : de 20 heures à minuit

: de 20 heures à minuit Dordogne : de 20 heures à minuit

10 départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange face aux orages. Météo France - Capture d'écran

Que prévoit Météo France ?

Dans son bulletin, Météo France prévoit "de violents orages, avec grêle et très fortes rafales de vent, qui vont concerner le sud-ouest du pays. Les phénomènes les plus violents sont attendus dans les départements en vigilance orange, plus localement dans les autres départements du sud-ouest en vigilance jaune de très forts orages sont possibles".

59 départements du pays sont en jaune. En Occitanie, cela concerne tous les autres territoires hors vigilance orange ainsi que le Gard, qui échappe à toute alerte météo, pour le moment.