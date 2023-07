Rodez au sommet : le chef Thomas Saint-Léger est le nouveau champion de France de burger !

Le chef ruthénois a remporté la dixième édition du "Burgers Toqués" qui se tenait ce jeudi 6 juillet 2023 à Paris.

Son Téton de Vénus l'a propulsé au sommet des artistes du burger. Ce jeudi, Thomas Saint-Léger a été sacré champion de France des "Burgers Toqués" qui se déroulaient à Paris, au Lagardère Paris Racing. Ils étaient dix venus de toute la France et c'est sa recette en hommage à son grand-père, qui a ravi le palais du jury.

La passion du burger

Quelques jours après son livre "Burger d'Aqui", dans lequel il dévoile de multiples recettes de burgers réalisés avec des produits locaux, ce titre de champion de France traduit si besoin est toute la passion du burger qui anime celui qui, depuis quelques mois, prépare les burgers de Big Gachou, à Rodez.

Et le cuistot de remercier sur son compte Instagram, quelques heures après le titre "mon boulanger Yoann Roumieu avec lequel on a réussi à faire ce pain magnifique, à la boucherie Rémi Chauchard qui m'a fourni une viande top qualité et aveyronnaise, à la fromagerie Gardon pour son fromage top qualité que je ne cesserai de manger".

Comme un symbole, ce téton de Vénus est le burger qui illustre la première page de son livre d'un Thomas Saint-Léger qui a la tête dans les étoiles.