Rodez : parcours de vie entre collégiens de Jean-Moulin et résidents de l’Ehpad

La Résidence Jean XXIII et le Collège Jean Moulin travaillent ensemble autour du projet "Parcours deux Vies" depuis 2021. Cette action permet à deux générations de se rencontrer et de faire du lien. Durant cette année scolaire les collégiens sont venus une à deux fois par mois à l’EHPAD voisin pour travailler sur le thème : "Regard croisé entre l’école d’hier et celle d’aujourd’hui".

Trois groupes ont été formés pour les rencontres, un groupe résidents/élèves pour l’atelier calligraphie avec Xavier Piton, un groupe pour l’atelier d’art avec Nathalie Andrieu et un autre composé de collégiens avec l’animatrice de la radio RTR.

S'approprier le matériel d'antan

En calligraphie, les ateliers ont demandé de la concentration et de l’entraide afin de travailler en équipe. Le cahier d’écolier a repris tout son sens, placé au cœur du travail artistique. Au fur et à mesure des séances, les participants ont pu s’approprier le matériel d’antan, notamment la plume, l’encre et le kalam.

Cet apprentissage n’a pas été des plus faciles, et les participants dans leur ensemble, résidents mais plus encore collégiens s’étonnaient de la difficulté de manier de tels outils. Ensemble ils ont écrit et illustré la fable "Le Corbeau et le Renard", au kalam. En atelier artistique l’ambiance est détendue, plus bruyante au dire des jeunes mais toujours dans un objectif de bienveillance et d’entraide.

Années 30-40

Un travail de réflexion et de souvenirs sur la mémoire des résidents afin d’apporter des précisions sur la jeunesse dans les années 30-40. Le but étant de créer un écolier d’hier et un de nos jours à taille humaine. Là il fallait faire attention à la coiffure, les vêtements, de chaque génération. Tout a été construit par les participants en différentes étapes : découpage, couture, façonnage… cela a donné naissance à deux écoliers : l’un directement issu des années 1940, habillé d’une blouse et portant un cartable contenant plumes et cahiers et l’autre, contemporain, vêtu de baskets à la mode, et arborant un sac à dos.

Six collégiens ont été les reporters de cette année, en travaillant avec la radio sur le matériel mais aussi sur les méthodologies. Ils ont interviewé les groupes pour l’émission "Parcours deux Vies édition 2" sur les ondes de Radio temps Rodez. Olivier, vidéaste est venu au fil de ces rencontres pour immortaliser l’émergence du lien entre ces deux générations. Discret, mais d’autant plus efficace, il a su capter les moments de connivence entre résidents et collégiens. Sa vidéo, disponible sur youtube (Parcours deux vies). Un précieux souvenir pour tous les participants et leurs proches.