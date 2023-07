Calmont. Sortie scolaire : des salins d’Aigues-Mortes à l’aquarium du Grau-du-Roi

Départ matinal pour les élèves de CE1 et CE2 de l’école Marie-Emilie qui ont pris la direction de la Méditerranée pour une journée très ensoleillée et riche en découvertes. Les voilà embarqués à bord du petit train pour un voyage de plus d’une heure au cœur du salin d’Aigues-Mortes pour découvrir des tables salantes du fabuleux sel de Camargue qui est présent sur nos tables. Les eaux roses rendent le lieu magique et exceptionnel. L’ascension originale d’une montagne de sel rend la visite très sympathique. L’après-midi, c’est la découverte du Seaquorium du Grau-du-Roi qui abrite une grande variété de créatures marines, des raies et des tortues de mer notamment des requins qui en passant au-dessus des têtes ont beaucoup impressionné les élèves.

Cette visite a permis de découvrir la biodiversité du monde marin mais aussi de sensibiliser les enfants à la fragilité des océans et à l’importance de la préservation de l’environnement marin et ses habitants.

Il s’agissait également de comprendre les enjeux concernant le plastique dans les océans, son impact sur l’environnement et ce que nous pouvons faire pour réduire son utilisation.