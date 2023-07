CARTE. Fortes chaleurs, épisode de canicule, averses orageuses : 42 départements en vigilance jaune

Ce samedi 8 juillet, la météo s'annonce très chaude sur une grosse partie du pays dans l'après-midi et parfois lourde et orageuse. 42 départements sont placés en vigilance jaune : 27 en prévision des orages et 15 en fonction d'épisode de très fortes chaleurs.

Pas d'alerte orange ce samedi 8 juillet. Toutefois Météo France a indiqué dans son dernier communiqué que 42 départements sont placés en vigilance jaune. 27 pour les orages et les 15 autres en vigilance canicule.

Les 27 départements en vigilance jaune orages ce samedi. Capture d'écran - Météo France

Les 15 départements en vigilance jaune canicule ce samedi. Capture d'écran - Météo France

En effet, le temps devient de plus en plus lourd ce samedi avec une masse d'air plus humide qui s'infiltre par la Manche et l'Atlantique.

Les prévisions ce samedi après-midi. Capture d'écran - Météo France

Dans l'après-midi, les averses orageuses gagneront vers le Bassin parisien et la Haute-Normandie en circulant de manière très aléatoire.

Circulation aléatoire des orages

Les Hauts-de-France seront touchés en fin de journée par les orages.

Les orages pourront être localement forts avec des rafales soufflant jusqu'à 70/80 km/h. Ils pourront s'accompagner de pluies intenses et localement d'un peu de grêle.

Sur le reste de la moitié nord, le ciel est voilé avec de rares averses résiduelles ce matin, principalement de la Lorraine à l'Alsace.

Les prévisions ce samedi soir Capture d'écran - Météo France

Au sud et sur la façade est du pays, un temps bien chaud et ensoleillé résiste, excepté sur le relief où quelques ondées peuvent se développer, voire des coups de tonnerre en fin d'après-midi sur l'Est du Massif central.

Ainsi de la Nouvelle Aquitaine à l'Occitanie, le soleil domine dans un ciel parfois un peu voilé par des nuages d'altitude. Les fortes chaleurs restent d'actualité, excepté près du littoral atlantique où l'air est un peu plus respirable.

Les prévisions en Occitanie ce samedi après-midi. Capture d'écran - Météo France

Les prévisions en Occitanie ce samedi soir. Capture d'écran - Météo France

En fin de soirée, une nouvelle salve orageuse rentrera par les côtes aquitaines, et circulera vers le Centre Val de Loire en cours de nuit prochaine.

Le vent d'autan reste sensible dans son domaine, avec des pointes à 40/50 km/h.

Début de canicule dans le Sud-Est

Le soleil reste généreux de la région PACA à la corse, et les conditions estivales avec de très fortes chaleurs dans les terres. C'est sur la basse vallée du Rhône et l'arrière-pays provençal que les températures sont les plus élevées, dépassant parfois les 35°C. Les températures sont moins élevées sur le littoral avec le vent marin qui tempère un peu la chaleur.

Des maximales jusqu'à 37°

Au niveau des températures, les minimales vont de 15 à 20 degrés en général, jusqu'à 20 à 25 au bord de la Méditerranée.

Les maximales vont de 22 et 27 degrés sur les régions bordant la Manche, de 27 à 31 degrés de l'intérieur de la Normandie aux Pays de Loire et à l'Aquitaine, et de 30 à 35 degrés ailleurs, localement jusqu'à 36/37 degrés en vallée du Rhône, en Bourgogne et en Alsace.

Quel temps ce dimanche ?

Un temps lourd et orageux concernera de nombreuses régions de la moitié nord ce dimanche 9 juillet. Les orages pourront localement être forts avec des pluies intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent. Au sud, le temps restera sec et toujours très chaud, notamment au sud-est avec des pointes à 38°C dans le Vaucluse.