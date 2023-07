Cinq questions sur Threads, le nouveau réseau social lancé par le propriétaire de Facebook

Le groupe Meta, propriétaire de Facebook et Instagram a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi Threads qui a enregistré 70 millions d'inscriptions en moins de 48 heures. Quelle est donc cette nouvelle plateforme ?

Qu'est-ce que Threads ?

Présentée comme un clone de Twitter version Instagram Threads a été lancée le 6 juillet dans plus d'une centaine de pays avec grand succès, cumulant plus de 70 millions de téléchargements en moins de 48 heures.

Comment fonctionne Threads ?

Ses utilisateurs peuvent poster et repartager des messages courts qu''il est possible d'agrémenter d'images et de vidéos.

Threads est-il disponible en France ?

Pour l'instant, Threads n'est ni disponible en France ni dans le reste de l'Europe. Meta veut d'abord se mettre en conformité de la législation européenne sur la protection des données, avant de lancer sa plateforme.

Est-il possible de télécharger l'application Threads en France ?

Bien que la plateforme ne soit pas officiellement accessible en Europe, il est possible, selon tom's guide, d'installer l'application et de s'inscrire sans rencontrer de restrictions.

Quels sont les risques pour les Européens désireux de télécharger Threads ?

Si techniquement il est possible de télécharger Threads, quel est le risque pour les Européens qui souhaiteraient s’inscrire sur la plateforme malgré son indisponibilité officielle en Europe ? Actuellement, en s’inscrivant à Threads, les utilisateurs se soumettent aux règles américaines, et non européennes. En s’inscrivant sur Threads, ils acceptent de facto les règles et conditions définies par Meta selon les normes américaines, et non celles de l’Union européenne.

Ce qui signifie que selon les normes américaines, les utilisateurs européens s'exposent notamment à une protection moindre de leurs données.