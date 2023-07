Conques-en-Rouergue : le programme des "pèlerinades" organisées tous les mercredis de l'été

Un mélange de pèlerinage et de promenade pour redécouvrir l'un des plus beaux villages de France.

Les frères prémontrés de l’Abbaye de Conques organisent les pèlerinades, entre pèlerinage et promenade, tous les mercredis de l’été. Le rendez-vous de départ est fixé à 8 h 30 à la maison (familiale) de Conques et covoiturage pour le village d’où va débuter la marche. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Après la pélerinade du 5 juillet au départ de Pressoires, les prochaines auront lieu aussi tous les mercredis :

12 juillet au départ de La Borie de Saint-Marcel,

19 juillet au départ de La Rouquette,

26 juillet au départ de Le Périé de Grand-Vabre,

2 août au départ de Boucle autour de Conques par Montignac,

9 août au départ de Pomiès-Loubatières,

16 août pour la fête de Saint-Roch, le dépard aura lieu à l’église de Noailhac pour le chemin de croix à 10 h ou messe en plein air à 11 h, repas partagé devant la chapelle de Saint-Roc

23 août au départ de Cabessières,

30 août au départ d’Aujols et chapelle Sainte-Foy. Puis arrivée à Conques à 11 h 45 pour la messe dans l’abbatiale suivie à 12 h 40 du buffet froid avec les frères de la communauté des prémontrés (sur réservation buffet froid à 13 € et 6€ pour les enfants).

Le programme

La récupération des voitures à lieu après le repas. Chaque jour, offices chantés à l’abbatiale par la communauté des frères Prémontrés : Laudes 7 h 30, messe 11 h45, office de none 13 h 45, vêpres 18 h. Complies et bénédiction des pèlerins 20 h 30. (vêpres du dimanche et solennités à 17 h).

Chaque soir : 21 h présentation du tympan par un frère de la communauté. A 21 h 30 visite des tribunes.

A 22 h 30 lumière et polychromie sur le tympan.

Contact : 06 73 14 93 47