À l'initiative de l'Aveyron boxing tour et de nombreux clubs partenaires, le haras de Rodez accueille ce week-end du 8 et 9 juillet les premiers jeux de forces aveyronnais. Une première journée réussie remplie de convivialité.

Renouer avec certaines traditions et resserrer les liens entre plusieurs associations du département. C'est en quelque sorte l'objectif de ces premiers jeux de forces aveyronnais organisés par l'Aveyron boxing tour, en compagnie de plusieurs partenaires, comme la Capeb, l'International de pétanque d'Espalion, le comité des quilles de 8, les Amis du rugby de l'Aveyron, le club de béhourd de Rodez, le foot et le rugby de Naucelle ainsi que les clubs de boxe de Luc et Naucelle.

"C'est un essai, confesse Dominique Ferrand, président de l'Aveyron boxing tour. On souhaite voir ce qu'un tel événement peut donner." Sans oublier bien sûr de passer un moment convivial avant tout. Pour cela les associations présentes organisaient différentes démonstrations ou initiations, mais ont également grandement contribué aux épreuves de force organisées. Avec par exemple le tir à la corde, opposant deux équipes pesant une tonne chacune ou le lancer de fût de bière (vide).

Pourquoi pas une journée des intervillages en Aveyron ?

"On souhaite que ce soit une journée de rigolade et conviviale pour tous. Si la mayonnaise prend, pourquoi pas à partir de cette journée lancer des intervillages, qui pourraient trouver leur public en Aveyron", poursuit l'organisateur. Au-delà de ces nombreux moments de sport et de sueur, la bonne chère était bien sûr au rendez-vous, avec un aligot saucisse le midi, puis une soirée musicale d'abord animée en fanfare, puis par les concerts des groupes MST et Spartak Méthanol.

Ce dimanche 9 juillet, après les tripous et la tête de veau, Marco Foyot et une soixante de triplettes sont attendus pour un grand concours de pétanque à l'initiative de l'International d'Espalion.