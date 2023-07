CARTES. Épisode caniculaire : la vigilance orange s'étend à 7 départements lundi, 25 passent en jaune

Les fortes chaleurs gagnent du terrain, plusieurs départements d'Occitanie seront en vigilance jaune lundi.

Les orages commencent à s'atténuer, bien que trois départements restent en vigilance orange ce dimanche 9 juillet 2023 : la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Aussi, 29 départements du nord-est du pays restent en vigilance jaune :

Trois vigilances orange aux orages sont toujours activées ce dimanche. Capture - Météo France

Place en revanche aux alertes canicules. La Loire est passée en vigilance orange cet après-midi, rejoignant l'Ain, l'Isère, le Rhône et les Alpes-Maritimes. 22 départements sont toujours en vigilance jaune.

La Loire a été ajoutée à la liste des départements en vigilance orange canicule. Capture - Météo France

Les fortes chaleurs gagnent du terrain lundi

L'épisode de canicule ne se cantonnera finalement pas qu'au week-end, puisque 7 départements seront en vigilance orange ce lundi 10 juillet 2023 : Ain, Rhône, Loire, Isère, Var, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes.

La vigilance jaune s'étend également à 25 départements, plus uniquement dans l'est du pays puisque plusieurs départements de l'Occitanie seront concernés (Gard, Hérault, Aude, Tarn et Lozère).

La canicule gagne du terrain ce lundi. Capture - Météo France

Prudence concernant les orages, qui perdront certes en intensité mais 18 départements du nord-est vont rester en vigilance jaune :

Des orages persisteront la nuit dans 18 départements. Capture - Météo France

Jusqu'à quand va durer la canicule ?

Des températures très élevées sont attendues dans l'est et le sud de la France mardi 11 juillet, il est fort probable que les vigilances canicule soient prolongées.

En revanche, Météo France prévoit une chute des températures à partir de mercredi. Si les 30°C seront dépassés dans le Sud-Est, le reste du pays profitera de chaleurs plus respirables, avec entre 20 et 28°C.