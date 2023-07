L'été, elles reviennent normalement s'installer dans les combles de l'église Sainte-Fauste.

Cette importante colonie de chauve-souris constitue l'un des "joyaux" de l'Espace naturel sensible du Canyon de Bozouls. Depuis les années 2010, il est avéré que ces deux espèces fragiles que sont les Grands Rhinolophes et les Murins à oreilles échancrées migrent par centaines, l'été, jusque dans les combles de l'église Sainte-Fauste. Elles les transforment en maternité pour mettre au monde leur unique petit de l'année, puis elles repartent l'hiver dans un autre gîte.

Mais depuis 2020... la colonie semble avoir abandonné le monument de Bozouls. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) de l'Aveyron s'inquiète de ne pas les voir revenir, l'enquête est ouverte. "Comme nous n'avons pas retrouvé d'individu mort, on sait que les chauves-souris ont quitté le gîte d'elles-mêmes. Mais on cherche à savoir pourquoi", présente Rodolphe Liozon, directeur de la LPO Aveyron.

Les explications n'en sont qu'au stade des hypothèses. "On peut imaginer qu'elles ont migré quelque part pour l'hiver, très probablement une grotte, et qu'elles y sont mortes. Ou alors quelque chose les dérange maintenant dans l'église, donc elles ne reviennent plus". Car les besoins de ces animaux sont très précis : "ils recherchent un endroit avec des températures élevées, beaucoup d'humidité dans l'air et sans trop de ventilation. C'est pour cela qu'on les retrouve dans des combles ou dans des granges. Ce ne sont pas des animaux à qui on peut construire un nichoir".

Comment les habitants de Bozouls peuvent aider

La colonie rassemblait jusqu'à 360 Grands Rhinolophes et 120 Murins à oreilles échancrées, soit l'une des plus importantes du département. Lorsqu'elles changent de gîte, ces chauves-souris voyagent dans un rayon pouvant aller de 10 à 15 kilomètres.

Pour cette raison, la LPO de l'Aveyron demande l'aide des habitants de Bozouls et des villages voisins. Ils peuvent grandement aider l'enquête s'ils tombent sur des chauves-souris mortes, ou mieux encore si des colonies se sont installées cet été près de chez eux. "Si les chauves-souris ont changé de gîte, peut-être que des habitants peuvent nous renseigner !"

Les moindres signalements des Bozoulais peuvent être étudiés par la LPO. "Par exemple, un habitant nous a rapporté qu'il y avait une hausse du nombre de chats domestiques dans la commune. Le chat est un prédateur de la chauve-souris. Je ne pense pas que les chats de Bozouls puissent avoir tué toute une colonie, mais chaque piste est bonne à suivre pour comprendre ce qu'il s'est passé", relève Rodolphe Liozon.

Pour mieux préserver les autres colonies

L'Aveyron abrite 27 espèces de chauve-souris différentes. Elles sont toutes des "espèces fragiles", avec des comportements bien à elles. Si depuis le mois de mai 2023, la LPO cherche à savoir ce qui est arrivé à Bozouls, c'est non seulement pour la protéger mais surtout "pour éviter que cela arrive à d'autres colonies, et donc les préserver".

Si toute une horde de petits mammifères volants et nocturnes s'est installée près de chez vous, autour de Bozouls, vous êtes invités à le signaler à la Ligue de protection des oiseaux : en appelant le 05 65 42 94 48 ou par mail via aveyron@lpo.fr