Millau Grands Causses : moins de déchets et plus de tri, les chiffres encourageants du bon comportement des habitants

Le bilan a été dressé par Jacques Commayras lors du conseil communautaire.

"Soit nous buvons trop, soit nous sommes des bons élèves en matière de récupération du verre". Le constat est fait par Jacques Commayras, conseiller communautaire en charge de la Gestion des déchets, à la communauté de communes Millau grands causses. "Je pencherais quand même pour la seconde solution."

Les chiffres en matière de tri des déchets vont dans le bon sens. Ce mercredi 5 juillet, lorsqu’il a dressé le bilan de l’année 2022, l’élu a envoyé des notes positives. Tant pour les 39,8 kg de verre récoltés par habitant (un chiffre 33 % supérieur à la moyenne nationale) dans les 200 conteneurs à verre du territoire, que pour les autres déchets recyclables.

En matière de tri, chaque habitant a glissé 68,5 kg d’ordures, en moyenne, dans le sac jaune en 2022. Soit un kilo de plus par rapport à 2021. Malgré tout, les consignes de tri n’ont pas été entendues ou comprises par tous. 29,6 % des déchets qui se trouvaient dans ces mêmes réceptacles n’ont pas pu être triés. Même si cette proportion est aussi en baisse (33,8 % en 2021), "il y a encore trop de choses dans le sac jaune qui ne doivent pas s’y trouver", note Jacques Commayras. De nombreuses actions pour mieux éduquer au tri sont menées sur le territoire par le Sydom, avec le Tri tour ou avec le parcours pédagogique récemment inauguré aux Fialets.

Cette hausse de déchets triés s’accompagne d’une baisse des ordures ménagères collectées, ce tout-venant qui termine dans le sac noir et qui coûte cher en matière de traitement. Une baisse de 4,6 % a été enregistrée par rapport à 2021, ce qui représente 215 kg par habitant en 2022. "C’est bon signe puisque nous avons pour but de réduire les ordures ménagères", commente Jacques Commayras. C’est toujours intéressant compte tenu du prix que nous payons à la tonne".

Lui, en revanche, n’a pas baissé. 1 062 014,20 € sont partis dans le traitement des ordures ménagères en 2022.

Quelles sont les pistes de réflexion ?

Millau grands causses, a donc dépensé 167,20 € par tonne traitée en 2022. La somme est bien moindre en ce qui concerne le tri des emballages. Il a coûté 83 172,38 € en 2022, soit 41,15 € par tonne traitée. Au total, entre dépenses et recettes, un excédent de 600 800 € a été enregistré par Millau grands causses. "Il servira à financer des dépenses d’investissement qui sont déjà inscrites au budget", justifie l’élu.

Parmi les solutions avancées pour que les ordures ne soient pas une épine dans le pied de la collectivité : "la réduction des déchets à la source", reprend Jacques Commayras. Il convient que "c’est plus facile à dire qu’à faire".

Pour cela, le compost fait partie des actions déjà mises en place. "Sa promotion semble porter ses fruits, éclaire-t-il. On a une grosse implication des services et un travail intéressant mené par Causses compost." 144 composteurs ont été vendus en 2022 contre 123 en 2021, ce qui pourrait réduire la quantité de déchets verts envoyés à la déchèterie. "On y retrouve des morceaux de pelouse et je n’arrive pas à comprendre qu’on amène du gazon à la déchèterie", peste l’élu.

Cela coûte en effet 56 € par tonne "ce qui n’est pas négligeable et je pense que c’est un effort facile à faire".