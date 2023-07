Paris V : la caravane estivale des Petits frères des pauvres de retour du 17 au 23 juillet

Cette caravane estivale est destinée à lutter contre l’isolement des aînés.

La « Caravane estivale » Petits Frères des Pauvres revient cette année pour sa 2e édition et fera escale dans le 5e arrondissement ! C’est à l’initiative de l’association, qui lutte toute l’année contre la solitude et l’isolement des personnes âgées, et avec le soutien de la Mairie du 5e, qu’elle viendra à la rencontre de nos Aînés du 17 au 23 juillet, 20 rue Geffroy Saint Hilaire de 10h à 18h.

Autour d’un véhicule vintage avec chaises, tables et parasols, l’équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir pour partager un moment convivial et échanger autour de boissons offertes aux Seniors.

Cet été, rejoignez le mouvement solidaire pour nos Aînés, et ensemble, faisons de l’ombre à la solitude !

Plus d’informations sur : www.petitsfreresdespauvres.fr.

Pour être bénévole de la caravane contacter Pyrène à l'adresse pyrene.marfaing@petitsfreresdespauvres.fr

Aujourd’hui en France, 2 millions de personnes âgées souffrent d’isolement. Pire encore, 530 000 sont dans un isolement extrême. Sans échange, sans partage, sans affection, ces personnes souffrent d’hyper-solitude et l’été leur souffrance monte en intensité. Commerces fermés, médecin absent, voisins partis… la période des vacances est encore plus difficile à supporter ! Comme chaque jour de l’année, les Petits Frères des Pauvres sont mobilisés pour rompre la solitude de nos aînés et leur apporter le réconfort d’une présence.