Cette station très appréciée des Aveyronnais vient d'ouvrir une tyrolienne géante de 1 200 mètres !

La station Le Lioran, dans le Cantal, vient d'inaugurer une nouvelle attraction pour les amoureux de nature et de sensations.

La Tyrolienne Lioran Express est prête ! Depuis samedi 8 juillet 2023, la célèbre station du Cantal propose une descente raide de 1,2 kilomètre à 100 km/h pour profiter d'une balade à couper le souffle, tout en croisant les télésièges qui montent dans le sens inverse.

La descente se assis et suspendu à un chariot, tout en étant équipé d'un harnais. Il est alors possible de descendre seul ou bien en duo. Le chariot sera autofreiné, cela signifie que vous n'aurez aucune manipulation à faire pendant et à la fin du parcours en tyrolienne, le freinage sera automatique.

Il est conseillé de prévoir environ une heure pour pouvoir profiter de l'activité, et d'arriver 15 minutes en avance avant le départ du télésiège du Baguet.

Qui peut descendre en tyrolienne ?

La descente n'est autorisée, en solo, que pour les enfants et les adultes à partir de 35 kg (le poids maximum est de 120 kg). En duo, le poids minimum est de 25 kg. "Le poids cumulé des deux descendeurs ne doit pas excéder 150 kg. L'écart de poids entre les deux descendeurs ne doit pas dépasser 40 kg", précise la station du Lioran, qui informe aussi que la limite de poids "peut varier en fonction des conditions de vent".

Le port de lunette et d'une tenue adaptée est conseillé. Les réservations peuvent s'effectuer via le site internet de la station Le Lioran.