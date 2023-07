Brommat. Espace Natura : des réveils musculaires intergénérationnels

Du 18 juillet au 18 août, le centre Natura bien être de Pleau-Brommat propose des séances de "réveil musculaire" sur site, en extérieur. Deux séances hebdomadaires, chaque mardi et chaque vendredi, permettent des programmes différents pour tous les publics. L’occasion de bénéficier de moments à la fois sportifs et conviviaux durant la fermeture estivale de l’espace Natura bien être, au cours de laquelle les équipes travaillent à la reprise des activités du mois de septembre.

Le mardi, groupe "adultes et seniors".

Chaque mardi à partir du 18 jui

Tarif d’une séance : 5llet, de 10 h 15 à 11 heures, adultes et seniors peuvent bénéficier d’une séance de réveil musculaire. Au programme pour ce groupe, souplesse, respiration et travail de l’équilibre. Ces étirements et postures simples permettent de maintenir une bonne condition physique. Attention : il n’y aura pas de séance le mardi 15 août (jour férié). Le vendredi, groupe "ados et adultes".

Dès le vendredi 21 juillet, toujours de 10 h 15 à 11 heures, ce sont ados (à partir de 12 ans) et adultes qui peuvent profiter chaque semaine d’une séance de réveil musculaire doux. Un moment idéal pour diminuer les raideurs et les tensions, mais également tonifier le corps : de quoi se mettre en condition tout au long de l’été. Tarif d’une séance : 5 €. Pré

Informations : voir une serviette, bouteille d’eau, et si possible un tapis de gym.

Informations Natura : 05 65 66 22 11. natura@ccacv.frL’Espace Natura bien être est un équipement dont la gestion est portée par la Communauté de communes Aubrac Carladez Viadène.