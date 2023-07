Football : quatre choses à savoir sur Giovanni Haag, la quatrième recrue estivale de Rodez

Le milieu défensif de 23 ans s'est engagé avec le Raf jusqu'en 2025.

Un joueur polyvalent

Après Enzo Crombez, Ahmad Ngouyamsa et Waniss Taïbi, le Raf a annoncé, lundi 10 juillet, l’arrivée de sa quatrième recrue estivale. Il s’agit de Giovanni Haag, un milieu défensif de 23 ans, qui est arrivé en fin de contrat avec Nancy, son club formateur. L’ancien international U19 présente aussi l’avantage de pouvoir aussi évoluer au poste de défenseur central. Il a aussi été courtisé par Dunkerque, promu en Ligue 2, où il a été mis à l’essai durant le début de la préparation estivale.

Il connaît déjà de la Ligue 2

En signant en Aveyron, le Mosellan d’origine s’apprête à retrouver un championnat qu’il connaît pour avoir fréquenté avec Nancy entre 2018 et 2022, et la relégation du club au chardon. Pendant cette période, durant laquelle il a aussi connu un prêt au Gazelec Ajaccio, en National, Giovanni Haag a pris part à 53 rencontres de championnat et a inscrit 5 buts.

Un record de cartons rouges

Présenté comme un joueur « de caractère » par son nouveau club, le nouvel arrivant a établi un record dont il se serait bien passé. En début de saison 2021-2022, il avait récolté 4 cartons rouges en 7 matches de Ligue 2, une série inédite dans les championnats professionnels français. « Giovanni est naturellement agressif sur le terrain, avait expliqué Benoît Pedretti, son entraîneur à l’époque. Il doit être plus calme et surtout plus positif. » Le message a-t-il été entendu ? Lors des douze autres rencontres disputées cette saison-là, il n’a en tout cas plus jamais été exclu.

Il sort d’une saison blanche

Cela fait plus d’un an que Giovanni Haag n’a plus disputé une rencontre officielle. Le joueur polyvalent espérait rester au niveau professionnel à la suite de la descente de Nancy en National. Après avoir boycotté la reprise de l’entraînement et un transfert avorté à Toulouse (il devait être dans la foulée prêté à Pau), il a annoncé en septembre sa volonté de ne plus jouer avec son club formateur. Et c’est ce qu’il s’est passé…

Le joueur de 23 ans reste sort d’une saison blanche, durant laquelle il s’est entraîné avec le club amateur de Neuves-Maisons (R2) puis avec la réserve nancéienne à partir de janvier.