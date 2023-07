Salles-la-Source. Jean-Henri Fabre : Yves Garic signe un livre illustré par Georges Dellus

"Le bousier, la cigale, le hanneton et Monsieur Fabre" est le titre du livre qui vient tout juste de paraître. Il est écrit sous la forme d’une pièce de théâtre s’adressant aux "enfants de 7 à 97 ans" par Yves Garic, joliment illustré par Georges Dellus et édité par L’Agapante et Cie, une maison, dont le siège est à Paris. L’éditeur est spécialisée dans la publication d’ouvrages sur le théâtre en général : pièces, pédagogie et techniques du théâtre, etc.

A la question de savoir quelles sont les motivations qui ont invité Yves Garric d’écrire cette pièce de théâtre, l’auteur répond : "Les enfants japonais ont, depuis des décennies, la chance de découvrir Jean-Henri Fabre dès l’école primaire. C’est loin d’être le cas chez nous. Mon intention, en écrivant cette petite comédie, a été de donner envie aux jeunes – de sept à quatre-vingt-dix-sept ans selon le mot de mon éditrice – de rencontrer ce Fabre pour lequel j’éprouve une véritable vénération. Rien à voir avec du chauvinisme rouergat. Je n’ai pas l’admiration des grands hommes spécialement chevillée au corps mais Jean-Henri Fabre représente pour moi un monument. Il incarne le scientifique, le savant accomplis dans tous les sens des termes. À l’observation rigoureuse des insectes et de la nature, il allie toute la finesse du philosophe et une exquise sensibilité de poète. Sans parler de sa dimension sociale et humaine. Jean-Henri Fabre, c’est à la fois l’intelligence de l’esprit et celle du cœur. En sortant de mon petit livre, j’ai la conviction que les jeunes, mais aussi les adultes, auront envie d’en savoir plus sur lui et de lire au moins des extraits de ses inoubliables "Souvenirs entomologiques".

Et d’ajouter que la Cité des Insectes de Saint-Léons et le Musée de L’Harmas, de Sérignac du Vaucluse, ont su l’encourager à faire cette publication. Élisabeth, l’éditrice parisienne, ne connaissait pas Fabre. Elle fait maintenant partie de son fan-club.