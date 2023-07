Boussac. Le Tour féminin traverse la commune

Si la commune est jusqu’à ce jour orpheline d’avoir vu passer le tout de France, ce ne sera désormais plus le cas car le bourg aura l’honneur d’avoir le tour de France féminin qui va emprunter la D 911 (sur l’intégralité du territoire communal) le jeudi 27 juillet. Si les féminines n’ont pas encore la passion que connaît le tour masculin, leurs performances comme dans bien d’autres disciplines sportives enregistrent une reconnaissance qui s’accroît d’année en année. Pour aborder le côté pratique, la mairie doit prendre en charge la sécurisation de tous les carrefours qui seront fermés à la circulation pour une durée d’environ trois heures en début d’après-midi. Les habitations directement concernées par ces dispositions recevront une information individuelle avec davantage de précisions. Afin de marquer l’évènement, un vélo géant et des banderoles seront installés à hauteur de Baraque De Cussan.

Histoire : Le dernier tour de France (masculin) qui est passé le plus près du bourg remonte à l’année 1959 où les coureurs faisaient l’étape Albi – Aurillac. On note qu’à l’entrée de Carcenac-Peyrales il y avait sept échappés : Darrigade-Privat – Busto (coureur Aveyronnais)- Dotto – Mahe – Adriensens et Robinson. Rejoint en fin de parcours, c’est Henry Anglade qui franchit la ligne en vainqueur à Aurillac.