Naucelle. L’école de musique a ouvert ses portes

L’école de la Lyre Naucelloise a ouvert ses portes à l’occasion de trois spectacles durant lesquels les élèves, jeunes et moins jeunes ont été encouragés par un public charmé. Ces talents naissants ont proposé des solos, duos et même de petits orchestres formés pour l’occasion… Encore un grand merci aux professeurs et aux bénévoles sans qui ces soirées et après-midi n’auraient été possibles. Si vous ou votre enfant souhaitez vous essayer à un instrument, découvrir la musique, l’école vous propose : violon, piano, guitare, basse, batterie, éveil musical...

Pour la prochaine rentrée, une date à retenir : le samedi 9 septembre à la salle de musique (sous la piscine). Les inscriptions auront lieu après l’assemblée générale qui se déroulera à 10h et à laquelle les futurs élèves/ parents d’élèves sont invités à participer pour le bon fonctionnement de l’association.