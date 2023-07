Decazeville. Nadine Fouchet raconte la vie des gens simples

Invitée par la librairie la Mine à Feuilles, à Decazeville, Nadine Fouchet a participé à une séance de dédicaces où elle a même lu des extraits de ces livres. Elle vient de s’installer dans le département du Lot. Nadine Fouchet, avec son écriture enlevée, émouvante et captivante, nous fait voyager dans des scènes tranquilles du quotidien, aux côtés de personnages attachants, embarqués dans des histoires pittoresques, inattendues, sensibles…

On y aperçoit le Mont Fuji, on y respire les senteurs de Nouvelle-Calédonie, on croise un pianiste japonais, on fait une halte à Berlin ou tout simplement au bord du canal. Les cimetières sont aussi bavards, il suffit de savoir les écouter… De livre en livre, s’affirme chez cette écrivaine un univers romanesque qui s’enracine loin des destins héroïques, mais plutôt dans la vie de gens simples où le bonheur et la douleur trouvent à se raconter. Les retardataires pourront se procurer ses écrits à la librairie.

Nadine Fouchet raconte la vie des gens simples

