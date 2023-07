Rodez : la Table d'abyss seul restaurant aveyronnais en lice pour les The Fork awards

Le chef du restaurant Kévin Bouchard a été sélectionné par plusieurs de ses pairs dans ce concours organisé par cette plateforme de réservation en ligne.

Donner un coup de projecteur à des établissements encore en quête de maturité. C'est tout l'objectif des The Fork awards, organisés par la plateforme en ligne de réservation au restaurant du même nom. Dans ce concours national, sont mis à l'honneur des chefs installés depuis moins de deux ans, et Rodez n'a pas été oubliée.

Si l'Aveyron ne compte qu'un seul représentant, la Table d'abyss et son chef Kévin Bouchard entendent bien porter haut les couleurs du département et de la ville. "Quand on nous a annoncé ça, on n'y croyait pas, on pensait que c'était un démarchage téléphonique", sourit-il. Mais non, sa cuisine - basée sur des produits locaux accompagnés de poissons et de fruits de mer - figure bien parmi les 80 candidats à la victoire finale.

Choisi par Quentin Bourdy et Noémie Honiat

Cela grâce à la distinction de leurs pairs. Plusieurs chefs - étoilés ou de renommée notoire - ont établi une présélection, en désignant des établissements, et donc des cuisiniers de leurs choix. "Nous avons l'honneur d'avoir été désignés par Noémie Honiat et Quentin Bourdy", précise celui qui était auparavant en cuisine auprès d'Isabelle Auguy à Bourran, puis au Château de Labro.

Un bel honneur que le chef villefranchois, connu à l'échelle nationale depuis son passage à Top chef, et son épouse Noémie Honiat, qui s'est elle aussi illustrée sur le petit écran notamment en tant que jurée de l'émission Le meilleur pâtissier ont offert à ce restaurant ruthénois, basé rue de la Barrière.

Alors pour soutenir le Kévin Bouchard, mais aussi son associé Frédéric Saleil, rendez-vous sur le site de ce concours, puisque après la présélection organisée par les chefs, c'est désormais au public de désigner son établissement préféré. Vous avez jusqu'au 30 septembre. Et le grand gagnant sera révélé le 13 novembre, à Lille. "On a besoin d'un maximum de soutien !", invitent les Aveyronnais.