Marcillac-Vallon. Saint-Joseph : Sandrine Garriguet quitte la direction du collège

Après avoir passé 7 ans à la direction du collège Saint-Joseph, Sandrine Garriguet a été appelée à exercer une nouvelle fonction au collège-lycée Immaculée Conception à Espalion. Une petite cérémonie très chaleureuse était organisée la semaine dernière dans la salle à manger d e l’établissement où s’étaient réunies une quarantaine de personnes. Un concert de louanges a salué ce départ, "une suite logique dans votre carrière professionnelle", a indiqué Anne Magne, déléguée à la tutelle des sœurs de Saint-Joseph. "Dans la continuité des directeurs qui vous ont précédée, vous vous êtes attachée à accompagner les élèves ainsi que chacun des membres de l’équipe pédagogique et du personnel en mettant en valeur leurs qualités et leurs compétences. Votre sourire, votre bienveillance, votre écoute, votre présence au quotidien vous ont permis de faire rayonner le collège dans le Vallon. Au-delà du collège, vous avez contribué à faire vivre et renforcer les liens entre les écoles du réseau Vallon". Un éloge que Sylvette Masbou, ancienne professeure et actuelle présidente de l’Ogec a partagé en évoquant les qualités professionnelles et humaines de Sandrine Garriguet qui laisse un très beau souvenir à Marcillac. A son tour, Sandrine Garriguet a témoigné sa reconnaissance et son affection à toutes les personnes et institutions avec lesquelles elle a partagé " autant de moments bons ou difficiles, mais toujours ensemble". "Beaucoup de mes collègues chefs d’établissement parlent de leur solitude … et moi, à côté, je reste muette parce que je sais combien je suis chanceuse de vous avoir rencontrés. Jamais je ne me suis sentie seule; au contraire, j’ai toujours ressenti notre cohésion, notre élan collectif et j’ai été, grâce à vous, portée, soutenue, accompagnée. J’ai appris, j’ai grandi dans ma fonction et aussi à titre personnel. Cet esprit St Jo où l’espérance règne, ne me quittera jamais". Une pluie de cadeaux ( liadou, olivier, repas gastronomique bracelet …) ont été offert à Sandrine Garriguet qui sera remplacée à Marcillac à la rentrée prochaine par Emmanuel Costa, actuellement directeur adjoint du collège Saint Joseph.