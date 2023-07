Espalion. Un splendide séjour de plaisir et de découverte en Camargue

Les élèves de CE2 de l’école Saint-Hilarian et de l’école Saint-Georges sont partis pour un voyage en Camargue, en lien avec le projet pédagogique de l’année d’ouverture au monde et à l’autre, et de la découverte de l’histoire des arts.

Un voyage, quatre objectifs, de multiples activités.

Le programme des 3 jours visait plusieurs objectifs : apprendre à vivre ensemble, déployer son autonomie, découvrir le milieu de la Camargue – nature et culture – et développer des compétences pluridisciplinaires. Pique-nique au Pont du Gard, visite guidée des arènes de Nîmes avec un gladiateur, croisière sur le petit Rhône, visite d’une manade (troupeau libre de taureaux conduits par des gardians à cheval), traversée d’Aigues-Mortes et des salins en petit train, parc ornithologique du Pont de Gau, ateliers pédagogiques : ces trois jours chargés, laissaient pourtant le répit nécessaire à susciter la curiosité, admirer, puis digérer, assimiler, intérioriser, et enfin exprimer toutes les découvertes.

Les enfants se sont émerveillés de la couleur rose des marais salants, de voir dans leur milieu naturel les beaux chevaux blancs de Camargue et surtout l’envol du flamant rose. Mais si on leur demande ce qu’ils ont préféré, ils citent l’ensemble du programme…

Un environnement parfait

Un hébergement de qualité, Éthic Étapes à Sommières, dans le cadre d’une grande demeure du XVIIIe siècle au pied d’une colline boisée, accueillait les enfants par chambres de 2 à 4 selon leur âge et contribuait à l’ambiance détendue et au bien vivre-ensemble.

L’équipe pédagogique a permis aux enfants d’apprécier et d’intégrer tous les apports de cette exploration, attentive à éveiller chacun en fonction de ses propres attentes et de ses capacités.

Un fabuleux séjour pour clôturer l’année scolaire !