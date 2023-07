Villefranche-de-Rouergue : en quoi consiste le plan local d’habitat pour dynamiser le territoire ?

Ce plan va définir la politique de l’habitat pour les six prochaines années.

Le dossier présenté lors du dernier conseil communautaire a suscité moins de débats que le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la Bastide et que le PLUi. Mais il dicte aussi la politique d’aménagement de l’habitat sur le territoire ouest Aveyron.

Engagé en décembre 2018, il a été adopté à la grande majorité par les élus. « Il constitue un outil important pour la mise en ouvre de la politique d’habitat pour les six ans à venir », appuie Jean-Michel Bouyssié, rapporteur du projet. « L’objectif est de répondre aux besoins en logement et hébergement de la population actuelle et future et d’assurer une répartition équilibrée et diversifiée entre les communes ».

Objectif 104 nouveaux logements par an

Après plusieurs études, le bilan a été dressé : « Le territoire apparaît comme contrasté avec des dynamiques démographiques différenciées et une répartition de la population déséquilibrée, réinterrogeant les parcours résidentiels et l’offre d’habitat », ajoute Jean-Michel Bouyssié. « Le nombre de logements vacants est en hausse (notamment dans les centres bourgs et à Villefranche). Le parc ancien est de moindre qualité et la production neuve non adaptée. »

Axe Villeneuve-Villefranche-La Fouillade

Plusieurs orientations et objectifs de ce plan local d’habitat ont été dressés, dont celui de créer 104 nouveaux logements par an. La volonté politique est de recentrer développer l’offre résidentielle sur Villefranche et les pôles secondaires, notamment à Villeneuve et La Fouillade. « Cette répartition répond aux orientations du SCoT (Schéma de cohérence territoriale) qui souhaite conforter l’armature urbaine », précise le plan. 30 % des nouveaux logements doivent être des logements collectifs et 70 % des logements individuels.

Pour ce faire, plusieurs axes d’actions vont être déployés :

Positionner OAC et faire vivre politique de l’habitat.

Agir sur le parc existant (réduire la vacance et améliorer l’habitat privé).

Développer une offre suffisante, notamment via une politique d’attribution des logements sociaux.

Maîtriser le développement de l’offre résidentielle.

Déployer et adapter l’offre en hébergement pour publics spécifiques (personnes en situation handicap, jeunes moins de 30 ans en insertion, seniors, gens du voyage).

Après l’arrêt de ce PLH, maintenant vient la phase de validation administrative. Le plan doit être transmis aux 29 communes pour avis et au syndicat du SCoT Centre Ouest Aveyron. Le comité régional de l’Habitat et de l’Hébergement doit aussi l’étudier ainsi que le préfet. Après toutes ces étapes qui s’inscrivent dans un délai de deux mois, le PLH devrait être effectif pour la période 2023-2029.