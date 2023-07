Pont-de-Salars. Du monde au premier marché de l’été

Lancement réussi pour les marchés d’été qui vont animer tous les mercredis de 18 heures à 21 heures, une fois par semaine, le bourg jusqu’au 30 août. Touristes, badauds, habitants étaient au rendez-vous dès le premier marché de la saison ce mercredi 5 juillet pour venir flâner sur les allées du marché et profiter de l’ambiance. Pour le plus grand plaisir de tous, une trentaine d’exposants proposaient des produits de terroir ainsi que des produits artisanaux sur la place de la salle des fêtes.

Dès mercredi 12 juillet, le fastfood "L’ironfood", un vendeur de fruits et légumes ainsi que le camion pizza "En cas de faim" feront leur grand retour pour rejoindre les étals déjà présents lors de ce premier marché.

Pour ce deuxième marché, l’ambiance devrait être au rendez-vous avec le concert gratuit du duo festif "Les contres temps" de 18 h 30 à 20 h 30.

Le style musical de ce groupe se rapproche d’un mélange de variété-rock acoustique sur des rythmes très festifs et actifs qui devraient ravir les exposants et visiteurs du marché avec un répertoire alliant un grand nombre de grands noms de la variété française tels que Brassens, Renaud, Hugues Aufray, Cabrel… et du rock : Elvis, Téléphone…

Les amateurs de jeux pourront s’essayer gratuitement au mini-golf avec la présence de Nicolas Charbonnier de Vent de liberté et venir également profiter de l’initiation des quilles maillet proposée par le club de Prades de Salars.

Pour tous renseignements, contacter la mairie de Pont-de-Salars au 05 65 46 84 27 ou par mail : animation@pontdesalars.fr