Le sous –préfet Christophe Burbaud en visite à Martiel

Le sous-préfet Christophe Burbaud, qui a pris ses fonctions le 3 mai dernier en remplacement de Guillaume Raymond, s’es rendu ce jeudi 6 juin à Martiel afin de connaitre la commune et la municipalité.

C’est donc accompagné de cinq conseillers municipaux, que le maire, Guy Marty a reçu le sous-préfet de Villefranche de Rouergue. Après quelques mots de bienvenue et de remercîments pour sa visite, le maire a présenté la commune en appuyant sur sa vive activité économique et agricole.

L’augmentation de la population a été mise en avant ainsi que les projets induits par cette augmentation. Notamment les travaux de rénovation de l’école effectués et le projet d’écoquartier qui permettra la réalisation de 2 logements en location et la réalisation de 3 lots destinés à la construction.

Le maire a tenu a souligner le bon fonctionnement des financements croisés : commune, département, région, état, ADEM intercommunalité et fonds verts.

Le maire a également mise en avant l’ESAT de Martiel avec ses 60 résidents et 40 salariés, dont l’activité économique ne cesse de croitre et de se diversifier.

Christophe Burbaud quand a lui a souligner quand à lui , le bon fonctionnement de la démocratie qui permet tous les financements que le Maire a évoquer. L’étal est de plus en plus partenaire et accompagnant des projets depuis une trentaine d’années. Aussi il a assuré être à disposition pour soutenir tout projet pourvu qu’il soit bien finalisé.

Guy Marty aussi présenté la richesse du patrimoine local tant naturel qu’historique et a rappeler que Martiel était une des rare commune de l’Aveyron a avoir une "Salle mémoire" crée et gérée par la très active association de sauvegarde du patrimoine culturel et naturel.

La rencontre c’est achevé par une visite du cœur de village récemment rénové et du site du futur écoquartier.