Marcillac-Vallon. Les collégiens sur les planches

Les 22 élèves de l’atelier théâtre du collège Pierre-Soulages ont présenté le fruit d’un an de travail. Après avoir réalisé un hommage à Molière en 2022, ils ont choisi, cette année, le thème de la migration, en jouant l’odyssée d’un jeune migrant et son périple pour rejoindre l’Europe.

La pièce, ponctuée de références à l’œuvre d’Homère, a été mise en valeur grâce au matériel prêté par la Compagnie "Le Théâtre pour demain et après". Les jeunes comédiens ont été chaudement applaudis par plus de 200 de leurs camarades l’après-midi et par leurs parents le soir. La joie et la fierté se lisaient sur les visages, une belle récompense pour ces amateurs prometteurs.