Creissels. Pétanque : "On se souviendra de moi", lance la Creisselloise Aurélie Bories, championne de France de tir de précision

La Creisseloise a été sacrée championne de France de tir de précision, vendredi 7 juillet à Flamanville (Manche). Soit le deuxième titre national pour la pétanque aveyronnaise, après celui de la triplette de Decazeville composée de Jean-Claude Catusse, René Sénézergues et Christian Lafon, en 1972.

Quel est votre sentiment après votre titre de championne de France ?

C’est un rêve qui se réalise. J’ai toujours espéré en obtenir un, maintenant, c’est fait. Mais je ne pensais pas forcément que cela arriverait ce week-end...

Avant la compétition, vous disiez ne pas être dans les meilleures conditions...

C’était la première qu’un championnat de France féminin de tir de précision a lieu, mais je n’avais pas pu m’entraîner ces derniers temps en raison d’un déménagement. Il s’agit cependant d’une discipline que j’aime bien. J’avais l’habitude d’en faire lors des championnats des clubs.

En gagnant, vous êtes devenue la première à remporter cette compétition, tout en décrochant le deuxième titre national de la pétanque aveyronnaise. Est-ce que cela rajoute de la saveur à votre victoire ?

Oui, sans aucun doute. Je marque mon nom dans l’histoire de la pétanque aveyronnaise. J’avais entendu parler de mes prédécesseurs, mais je suis trop jeune pour les avoir vus jouer (elle a 26 ans, NDLR). Le niveau est très élevé, c’est difficile de devenir champion de France en étant Aveyron, mais cela montre que ce n’est pas impossible.

Par ailleurs, j’ouvre le palmarès en remportant le premier titre au tir de précision féminin. C’est toujours bien, ça veut dire qu’on se souviendra de moi !

L’an dernier, vous aviez décroché le bronze aux championnats d’Europe de triplette. Si on compare avec le titre de ce week-end, quelle médaille a le plus de saveur ?

Ce n’est pareil car cette fois, je n’ai jamais lâché et je suis allé chercher la première place. Aux championnats d’Europe, si j’avais mieux joué la dernière mène, on aurait pu avoir un meilleur résultat. (Concernant le championnat de France de vendredi :) En finale, je n’étais pas très bien partie, j’étais menée au score jusqu’au tir au bouchon. J’en ai réussi deux, c’est ce qui m’a permis de passer devant.

Quelle est la suite de votre programme pour cette saison ?

Pour commencer, j’ai prévu de couper pendant quinze jours. Puis je prendrai part cet été aux Internationaux de Palavas, Espalion et Monaco avec l’équipe de France.

Est-ce que votre titre vous offre de nouvelles perspectives ?

Il va y avoir la sélection pour les championnats du monde, fin septembre, mais je ne sais pas si ce titre entrera en compte. En tout cas, je ne m’attends à rien. Par ailleurs, ce que j’ai vécu samedi m’a donné envie de gagner d’autres titres nationaux. Il y a deux ans, on avait perdu en quart de finale en triplette et on n’était pas passé loin.