Aveyron : une nouvelle édition des Toqués d'Oc couronnée de succès

Le quatrième banquet des Toqués d’Oc s’est déroulé, hier, à Creissels.

Plus de 350 convives, six chefs du Sud-Aveyron – Yann Bosc (Plaisir des Mets), Gilles Taurines (La Mangeoire), Cécile Cammas (des Pieds dans l’O), Simon Abellaneda (Le Sahuc à Peyrelade), Anthony Gonzalez (Umami) et Jérôme Bellanger (Les potes au feu) – et une déclinaison de bons petits plats servis sur un plateau à la salle des fêtes du Creissels.

Voilà pour cette nouvelle et quatrième édition des Toqués d’Oc appréciée, samedi 25 novembre 2023, à sa juste valeur, telle la délicieuse mise en bouche qui annonce les prochains gueuletons de l’hiver.

Les produits mis à l'honneur

Événement culinaire qui fait la part belle aux productions locales, les Toqués d’Oc ont mis à l’honneur l’agneau de l’Aveyron, pressé, rissolé, confit et accompagné des crus locaux, les domaines de Montrozier et du Vieux-Noyer en tête. Les fers de lance de l’AOP Côtes de Millau qui ont trouvé là un écrin de choix pour mettre en valeur un vignoble qui, parole d’initié, gagne à être connu.

Tradition automnale instituée en 2019 par nos confrères de Midi Libre et du Journal de Millau, la première édition, organisée au Comptoir paysan de Compeyre avait fait salle comble avec 250 convives. Décliné sous forme de box, Covid-19 oblige, l’événement a retrouvé, hier, sa configuration optimale qui, sans dévoiler de secret, en appelle déjà d’autres.